Trump anuncia lançamento de nova rede social e abrirá capital em fusão com Spac

21 out 2021 às 16:40 • Última atualização 21 out 2021 às 18:18

O ex-presidente Donald Trump anunciou, na quarta-feira (20), que criará uma nova empresa de mídias digitais e disse que abrirá o capital ao se fundir com uma empresa de aquisição de propósito específico (Spac, na sigla em inglês). A nova rede social, chamada “Truth Social”, irá brigar com o Facebook e o Twitter, segundo comunicado de imprensa da Organização Trump.

Negociações com empresas Spac se tornaram alternativas populares às tradicionais ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês), no último ano. Segundo o comunicado à imprensa, a fusão entre o Trump Media & Technology Group e a Spac chamada Digital World Acquisition Corp. é avaliada em US$ 875 milhões, incluindo dívidas.

Trump foi banido de diversas redes sociais como o Facebook e o Twitter, na qual ele tinha quase 89 milhões de seguidores, após a invasão de seus apoiadores no Capitólio dos EUA no dia 6 de janeiro. No comunicado, ele disse que a empresa foi criada “com a missão de dar voz a todos”.

Inicialmente, a “Truth Social” será lançada para convidados no próximo mês, mas a expectativa é que a rede social esteja disponível mundialmente no início de 2022. Também espera-se criar um serviço de vídeo sob demanda por assinatura.

A Digital World Acquisition tem cerca de US$ 290 milhões em mãos. A empresa de Trump poderia usar o dinheiro da Spac para financiar seu crescimento, mas a pilha de dinheiro pode diminuir. Isso porque os investidores da Spac têm o direito de retirar o dinheiro do negócio antes dele estar concluído. Esses resgates disparam nos últimos meses, com ações de várias Spacs caindo após algumas companhias que abriram o capital terem dificuldades para cumprir as metas de crescimento. Fonte: Dow Jones Newswires.