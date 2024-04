Terremoto afeta produção de semicondutores em Taiwan, mas danos são limitados, diz empresa

O terremoto em Taiwan nesta quarta-feira, 3, que deixou ao menos nove mortos e mais de 900 feridos, prejudicou a produção de semicondutores no país, por causa da interrupção da fabricação do componente em algumas fábricas.

A paralisação parcial pode impactar a confecção de chips em algumas das principais fabricantes do globo e prejudicar a economia global, segundo a Bloomberg. Analistas ouvidos pela agência apontam que alguns chips precisam de operações ininterruptas 24 horas por dia e em todos os dias da semana. Por isso, a interrupção de algumas operações em Taiwan pode significar que alguns produtos tenham sido danificados.

A produção do material em Taiwan é muito importante para a economia global porque o país representa mais da metade do mercado de laptop e dispositivos de rede.

A principal companhia do setor no país, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), que é a maior fabricante de chips do mundo, afirmou que retirou os funcionários de alguns centros de distribuição por conta de medidas de segurança relacionadas ao terremoto. Apesar disso, a empresa também comunicou que estes funcionários já retornaram ao trabalho. A TSMC fornece chips para empresas como a Apple e a Nvidia.

Em um comunicado enviado ao jornal South China Morning Post, de Hong Kong, a empresa estimou que teria uma diminuição de lucro de US$ 60 milhões por conta do terremoto, segundo previsões financeiras para o segundo trimestre. Apesar disso, a TSMC destacou que o impacto seria limitado. De acordo com a Reuters, três instalações da TSMC pelo país sofreram interrupções e poderão atrasar algumas remessas de entregas.

Outras empresas menores do setor como a United Microelectronics Corporation (UMC) também retiraram os funcionários de alguns centros de produção.

Terremoto

O tremor de magnitude acima de 7 foi sentido em Taiwan nesta quarta-feira, 3, sacudindo toda a ilha e provocando o desabamento de edifícios. Este foi o maior terremoto sofrido pelo país desde 1999. O abalo sísmico deixou nove mortos e 934 feridos, segundo a Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan. A emissora local United Daily News apontou que três pessoas que estavam escalando montanhas no Parque Nacional de Taroko morreram em deslizamentos de rochas em Hualien, e que um motorista de van morreu na mesma área quando pedras atingiram o veículo.

As autoridades disseram ter perdido contato com 50 pessoas que estavam em um micro-ônibus no parque nacional depois que o terremoto derrubou as redes telefônicas. Outras seis pessoas ficaram presas em uma mina de carvão e um resgate estava em andamento. O terremoto e os tremores secundários também causaram 24 deslizamentos de terra e danos a 35 estradas, pontes e túneis. Com informações da Associated Press.