Temos que encorajar Israel a não retaliar contra o Irã, diz presidente do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta quinta-feira, 18, que a União Europeia está enviando ao Irã uma mensagem “extremamente clara” com a introdução de novas sanções. Em conferência de imprensa após reunião extraordinário do Conselho Europeu, o belga afirmou: “achamos que é importante isolar o Irã politicamente e diplomaticamente, porque o Irã não é apenas uma ameaça à segurança israelense, é uma ameaça à segurança regional”. Segundo ele, é por isso que acreditamos que temos de encorajar todas as partes interessadas, incluindo Israel, a não reagir, a não retaliar”.

O encontro teve forte componente econômico. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também presente no encontro, afirmou: “o desemprego está em mínimas históricas, e a inflação está no caminho da meta de 2%, nosso objetivo é aproveitar isso e tornar crescimento sustentável”.

O antigo primeiro-ministro italiano Enrico Letta apelou hoje aos líderes da União Europeia “não perderem tempo”, após medidas sugeridas por ele em relatório para fortalecer o mercado interno, lembrando o fosso “cada vez maior” com os Estados Unidos.

Michel disse que os líderes fizeram “progressos substanciais” na união dos mercados de capitais, elogiando as conclusões da reunião como “extremamente importantes”. “Essa ideia de aprofundar o mercado de capitais está em cima da mesa há 10 anos. E fizemos progressos substanciais”, afirmou. O parágrafo sobre supervisão é “muito mais preciso” e mostra “a vontade dos chefes de Estado de serem muito precisos quando se trata de definir a próxima fase”, disse. “Este foi o ponto mais importante que discutimos”, disse Michel. Embora tenha reconhecido que havia “diferentes pontos de partida sobre como mobilizar recursos”, as conclusões são “extremamente importantes”, concluiu.