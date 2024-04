Rússia renova ataques ao setor energético ucraniano, enquanto Kiev lança drones no Sul Russo

A Rússia lançou uma série de mísseis contra a Ucrânia durante a noite, em ataques que pareciam visar a infraestrutura energética do país. Enquanto isso, os russos afirmam que seus sistemas de defesa aérea interceptaram mais de 60 drones ucranianos sobre a região sul de Krasnodar. A força aérea da Ucrânia disse neste sábado que a Rússia lançou 34 mísseis durante a noite, dos quais 21 foram derrubados pelas defesas aéreas.

Em uma postagem no Telegram, o Ministro ucraniano de Energia, Herman Halushchenko, disse que as instalações energéticas em Dnipropetrovsk, no sul do país, e Ivano-Frankivsk e Lviv, no oeste, foram atacadas e que um engenheiro ficou ferido. A operadora de energia privada DTEK disse que quatro de suas usinas termelétricas foram danificadas e que houve “baixas”, sem entrar em detalhes. No início deste mês, a Rússia destruiu uma das maiores usinas de energia da Ucrânia e danificou outras em um grande ataque de mísseis e drones.

A Ucrânia apelou a seus aliados ocidentais por mais sistemas de defesa aérea para repelir tais ataques. Em uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia na sexta-feira, o Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou que os EUA fornecerão munições adicionais e equipamentos para a defesa aérea.

Na Rússia, o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, disse que as forças ucranianas atingiram uma refinaria de petróleo e instalações de infraestrutura, mas que não houve vítimas ou danos graves. O departamento regional do Ministério de Situações de Emergência relatou que um incêndio eclodiu na refinaria de petróleo Slavyansk, em Slavyansk-on-Kuban, durante o ataque.

O Ministério da Energia da Ucrânia disse no sábado, 27, que duas refinarias de petróleo na região de Krasnodar foram atingidas por drones.