Protestos pró-Palestina: polícia desmantela acampamento na Universidade da Califórnia

Policiais começaram a desmantelar um acampamento pró-Palestina na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, na manhã desta quinta-feira, 2. Oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles destruíram barricadas de um lado do acampamento e desmontaram madeira compensada e outros materiais que os manifestantes usaram para construir um muro ao seu redor.

Vários manifestantes foram presos, segundo a Patrulha Rodoviária da Califórnia, enquanto outros resistiram e permaneceram dentro do acampamento, usando extintores de incêndio para prevenir a entrada dos policiais.

No começo das manifestações, a polícia da Califórnia havia adotado uma abordagem pacífica, ressaltando o direito a liberdade de expressão dos alunos, mas na terça-feira, 30, a corporação mudou a posição e declarou que o acampamento era ilegal.

A situação ficou mais complicada quando outros manifestantes contrários ao acampamento tentaram invadir o local. Alguns deles atacaram estudantes pró-Palestina.

Estudantes de outras universidades nos Estados Unidos seguiram com os protestos, muitos deles resistindo às tentativas dos policiais de entrar no local, ampliando o desafio das administrações das instituições de ensino, que querem proteger a liberdade de expressão, proteger todos os estudantes e minimizar danos às universidades.

Mais de 1.300 pessoas já foram presas em universidades americanas por conta dos protestos nas últimas duas semanas, de acordo com um levantamento do The New York Times.

Polícia prende 90 em Dartmouth

Policiais prenderam 90 pessoas em Hanover, New Hampshire, onde fica a Universidade de Dartmouth. Em um comunicado, a polícia apontou que os estudantes ergueram um acampamento no campus da universidade mesmo sabendo que era proibido. Os manifestantes pediam que a instituição de ensino não investisse em empresas que apoiam Israel militarmente na guerra contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Jeff Sharlet, professor do departamento de inglês e redação criativa da faculdade que testemunhou o protesto e a resposta da polícia, disse ao The Washington Post que os manifestantes não eram violentos. “Na hora em que foi permitida a sua existência, este foi o modelo de um protesto pacífico e inclusivo”, disse ele por e-mail na manhã de quinta-feira. “Eles não obstruíram nada e não perturbaram ninguém.”

Em um comunicado, a Dartmouth New Deal Coalition, uma das organizações que coordenaram o acampamento, acusou as autoridades de responder desproporcionalmente ao protesto. “A polícia usou força excessiva, com quatro policiais fortemente armados atacando um professor de Dartmouth”, disse a organização. (Com agências internacionais).