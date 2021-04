Peru: com 97% da apuração concluída, Castillo e Keiko se consolidam para 2º turno

A apuração dos votos no primeiro turno à presidência continua a ocorrer no Peru, após o sufrágio do domingo. Com 97,031% dos votos apurados o resultado até agora é que haverá um segundo turno entre o esquerdista Pedro Castillo, representante do Peru Livre, e Keiko Fujimori, candidata de direita e filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), líder do Força Popular, e que se consolida na posição à medida que a apuração prossegue.

Castillo aparece com 19,070% dos votos e Keiko, com 13,368%, segundo parcial do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE).

A diferença com relação a ontem foi que o economista Hernando de Soto, representante do Avança País, perdeu o terceiro lugar, com 11,619% dos votos, sendo ultrapassado por Rafael López Aliaga, do Renovação Popular, que conta com 11,677% dos votos. O segundo turno está marcado para 6 de junho.

A participação no pleito foi de 71,407% dentre os eleitores aptos ao voto. Os brancos foram 12,455% dos votos, enquanto 5,170% anularam.