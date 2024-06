No México, Claudia Sheinbaum propõe diálogo para eventual reforma na Constituição

Presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum se pronunciou na noite desta quinta-feira, 6, sobre uma potencial reforma na Constituição do país, almejada pelo atual líder, seu aliado Andrés Manuel López Obrador. O tema “ainda não está definido”, segundo ela. “Minha posição é que é preciso abrir um diálogo”, comentou a repórteres, em conversa registrada pela imprensa local.

Sheinbaum disse que seria preciso “abrir um diálogo, avaliar a proposta”, e “em seu momento aprovar-se”. Ela afirmou que é preciso explicar bem à população em que consistiriam as mudanças, mas acrescentou que “ninguém será afetado”. Segundo ela, é preciso haver um processo aberto para se conhecer bem a reforma, em um modelo conhecido no país como Parlamento Aberto, no qual o Legislativo mexicano atua para reforçar a transparência de seus debates e decisões.

A presidente eleita também mencionou que provavelmente na segunda-feira (10) deve se reunir com López Obrador. O presidente atual propôs as reformas constitucionais em fevereiro, mas elas não foram aprovadas, e após o resultado forte de seu partido, Morena, dirigentes da sigla disseram que pretendem fazer nova investida no tema, o que desagradou investidores.

As mudanças incluem reforma do Judiciário, como, por exemplo, voto direto para escolha de magistrados, e a redução no número de cadeiras do Parlamento. Também há planos para elevar gastos em pensões e eliminar órgãos reguladores independentes, bem como para reformar o Instituto Nacional Eleitoral e o modo como os partidos são financiados no país.