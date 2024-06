Na Itália, Meloni recebe impulso interno e europeu com vitória nas eleições da UE

O partido de extrema-direita da primeira-ministra Giorgia Meloni venceu as eleições europeias na Itália com fortes 28% dos votos, reforçando a sua liderança a nível interno e consolidando o seu papel na Europa. O partido Irmãos da Itália confirmou o seu estatuto de mais popular do país, melhorando o seu desempenho em relação aos 26% que obteve nas eleições gerais de 2022, de acordo com projeções da emissora estatal RAI com base em quase 70% dos votos contados.

A vitória na votação da Itália para os representantes do Parlamento Europeu dá um impulso a Meloni, depois de quase dois anos no poder, principalmente à custa dos seus parceiros de governo em Roma. Em particular, a Liga de extrema-direita de Matteo Salvini emergiu como uma das maiores perdedoras na votação da UE. Depois de terminar em primeiro lugar nas eleições europeias de 2019, com mais de 34% dos votos, a Liga obteve apenas 8,5% desta vez, atrás do seu antigo aliado júnior, Forza Italia, que superou os 9%.

Na oposição, o principal Partido Democrático de centro-esquerda obteve 24,5%, seguido pelo populista Movimento Cinco Estrelas, que recebeu apenas 10,5%, uma diminuição de sete pontos em relação às eleições de 2019.

Meloni, que personalizou a sua campanha eleitoral apostando na sua “marca” pessoal, posicionou-se agora como uma das figuras mais poderosas da UE, onde os partidos de extrema-direita obtiveram grandes ganhos, infligindo derrotas impressionantes a dois dos líderes mais importantes do bloco: Presidente francês Emmanuel Macron e chanceler alemão Olaf Scholz. “Estou orgulhoso de estarmos a caminho do G7 e da Europa com o governo mais forte de todos”, disse Meloni, comentando os resultados eleitorais na sede do seu partido na manhã de segunda-feira, 10.

Ela chamou o resultado de “extraordinário” e prometeu usá-lo como “combustível” para o futuro. Apesar do seu sólido apoio popular, o governo conservador de Meloni necessita de um mandato forte para lidar com os desafios futuros, especialmente tendo em conta o estado frágil das finanças públicas de Itália e a perspectiva de um orçamento difícil para 2025.

“Em segundo lugar, com o crescimento dos partidos de extrema direita, Meloni está numa posição central entre a extrema direita e o Partido Popular Europeu”, acrescentou. Com base nas últimas projeções, o partido de Meloni obterá de 23 a 25 assentos no Parlamento Europeu, contra seis após as eleições de 2019, quando era apenas um partido menor da oposição. Fonte: Dow Jones Newswires.