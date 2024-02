Mundo Líbano: ataque aéreo israelense atinge Sidon, no sul do país

Um ataque de drone israelense atingiu a cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano, neste sábado, 10, segundo autoridades de segurança local. O ataque deixou dois mortos e duas pessoas feridas. Sidon está localizada a cerca de 60 quilômetros da fronteira do Líbano com Israel. As forças militares libanesas isolaram a área.

Um oficial de segurança israelense disse que o alvo do ataque em Sidon era o oficial do Hamas Basel Saleh. Segundo ele, Saleh, que ficou ferido, foi responsável pelo alistamento de novos militantes do Hamas em Gaza e na Cisjordânia.

Os ataques de drones no Líbano, atribuídos a Israel, já levaram à morte de vários militantes do Hezbollah, com o aumento das tensões no Oriente Médio, desde a eclosão do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro. O governo de Israel não comentou publicamente sobre o ataque.