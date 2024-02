Israel e Hamas indicam que não há acordo iminente, após Biden sinalizar trégua em breve

Israel e o Hamas minimizaram nesta terça-feira, 27, as chances de um acordo iminente de cessar-fogo na Faixa de Gaza, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizer que Israel havia concordado em interromper a ofensiva durante o Ramadã se um acordo para libertar reféns fosse fechado.

Biden disse que foi informado sobre o andamento das negociações pelo conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e que os comentários refletem otimismo, mas não significam que os obstáculos para um acordo haviam sido superados.

Os comentários do presidente americano ocorreram na véspera das primárias de Michigan, onde enfrenta pressão da grande população árabe-americana do Estado, por causa do apoio a Israel. Fonte: Associated Press.