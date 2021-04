Índia registra novo recorde de 126.789 casos de covid-19 nesta quinta-feira

A Índia registrou um novo recorde de novos casos de covid-19 nesta quinta-feira, 8, com 126.789 infecções pelo vírus. O país ainda contabilizou 685 novas mortes pela doença, elevando o total de óbitos a 166.862. Também nesta quinta-feira, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, recebeu a segunda dose de uma vacina contra a covid-19. Até agora, a Índia administrou ao menos uma dose do imunizante para mais de 90 milhões de trabalhadores da saúde e pessoas com mais de 45 anos. Fonte: Associated Press.