Immunome: tratamento contra covid-19 neutraliza variantes em teste pré-clínico

A Immunome anunciou que seu coquetel de anticorpos desenvolvido para tratamento da covid-19 conseguiu neutralizar variantes da doença surgidos no Brasil, Reino Unido, África do Sul e Califórnia (EUA) em testes pré-clínicos. A biofarmacêutica americana, que tem sede na Pensilvânia, pretende entrar com pedido para uma investigação regulatória sobre o coquetel no fim do segundo trimestre ou início do terceiro, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 26.