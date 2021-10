Homem com arco e flecha mata diversas pessoas no interior da Noruega, diz polícia

13 out 2021 às 16:49 • Última atualização 13 out 2021 às 17:28

Segundo a polícia, o suspeito foi preso e a ação ocorreu em vários locais no centro da cidade de Kongsberg

Diversas pessoas morreram em um ataque com um arco e flecha na cidade de Kongsberg, na Noruega, informou a polícia local nesta quarta-feira, 13. Várias pessoas também ficaram feridas durante os ataques. Segundo a polícia, o suspeito foi preso e a ação ocorreu em vários locais no centro da cidade de cerca de 28 mil habitantes no sudeste da Noruega.

“O homem foi preso … pelas informações que temos agora, essa pessoa executou essas ações sozinha”, disse o chefe de polícia Oeyvind Aas, de acordo com a emissora norueguesa NRK. “Várias pessoas ficaram feridas e várias estão mortas”, disse Aas, sem precisar o número exato das vítimas.

A ministra da Justiça e Segurança Pública da Noruega, Monica Maeland, recebeu atualizações sobre os ataques e está monitorando de perto a situação, informou o ministério.

Em 22 de julho de 2011, o extremista de direita Anders Breivik detonou um carro-bomba em frente aos escritórios do governo em Oslo e, duas horas depois, atacou um acampamento de verão para jovens ativistas políticos na ilha de Utøya. Setenta e sete pessoas foram mortas naquele dia – a maioria delas na ilha. (Com agências internacionais)