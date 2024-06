Holanda realiza eleições para o Parlamento Europeu

A Holanda realiza nesta quinta-feira (6) as eleições para os representantes do país no Parlamento Europeu. Nos próximos quatro dias, eleitores dos 27 membros da União Europeia irão às urnas para escolher 705 deputados. Os estonianos iniciaram o pleito na segunda-feira, 3, e têm até o sábado, 8, para votar. Na Holanda, no entanto, as eleições duram um dia, assim como na Irlanda, que fará a votação na sexta-feira, 7. Nos demais países, as eleições vão ocorrer no fim de semana. Os resultados dos 27 países serão conhecidos já na noite do domingo, dia 9. Fonte: Associated Press.