G7 deve impor novas sanções contra Irã e pedir contenção da escalada da tensão no Oriente Médio

Os ministros das Relações Exteriores do G7 estão reunido na ilha turística italiana de Capri, em meio a apelos por novas sanções direcionadas contra o Irã devido ao seu ataque contra Israel e mais ajuda à Ucrânia para combater a guerra da Rússia.

Sob presidência rotativa da Itália, os líderes do G7 estudam emitir um apelo conjunto para que Israel exerça contenção após o ataque sem precedentes do Irã no fim de semana, envolvendo centenas de drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro disparados contra o Estado judeu.

O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, disse à Associated Press que a Itália apoia novas sanções direcionadas contra Teerã, especificamente contra os fabricantes dos drones usados no ataque do fim de semana e outros lançados por milícias apoiadas por Teerã no Líbano, Gaza e Iêmen.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, também pediu novas sanções contra Teerã e fez uma visita de última hora a Israel antes de chegar a Capri.

O secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, disse que pressionaria por “sanções coordenadas contra o Irã” na reunião. Ele argumentou que Teerã orquestra “grande parte da atividade maligna nesta região”, desde o Hamas em Gaza, ao Hezbollah no sul do Líbano até aos rebeldes Houthi no Iêmen que estão por detrás dos ataques a navios no Mar Vermelho.

A guerra de dois anos da Rússia na Ucrânia também está no topo da agenda, com o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, esperados na reunião do G7. Kuleba reforçaram a necessidade do seu país de apoio militar essencial, incluindo artilharia, munições e sistemas de defesa aérea para reforçar a sua capacidade à medida que a Rússia avança ao longo da linha da frente.