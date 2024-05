Fórum Econômico Brasil Japão: Alckmin e Kishida selam fortalecimento de relações

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou, durante abertura do Fórum Empresarial Brasil, junto com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em São Paulo, a boa relação entre os dois países. “São 130 anos de amizade e cooperação”, afirmou, completando que o encontro de Kishida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrido nesta sexta-feira, fez “crescer ainda mais essa parceria”.

Segundo o vice-presidente, a intenção para o futuro é de firmar parceria com o Japão nas mais diversas áreas, principalmente na área de biotecnologia. Alckmin também destacou a Reforma Tributária como algo que vai impulsionar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e favorecer um cenário de exportação com o parceiro.

Kishida destacou medidas do governo Lula que têm beneficiado a aproximação entre os governos. “O governo Lula tem focado em neoindustrialização, aéreas como digitalização e economia verde, e tem desenvolvido uma histórica reforma tributária, visando uma simplificação e melhoria do ambiente de negócios, tudo isso sob os olhares atentos do empresariado japonês”, disse.

O premiê também pontuou que o País é próspero em recursos alimentares, energéticos e minerais “e tem um papel significativo em um potencial extremamente grande em termos de cooperação entre os nossos dois países”.