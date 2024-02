Brasil e Mundo Foguete é disparado no Mar Vermelho, em possível novo ataque dos houthis

Um foguete explodiu nas proximidades de um navio que viajava pelo Mar Vermelho, na costa do Iêmen, na noite da terça-feira, 27, em um suposto novo ataque dos rebeldes houthis. O Centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido informou que o ataque aconteceu a cerca de 110 quilômetros da costa da cidade portuária de Hodeida, controlada pelos houthis. “A tripulação e o navio estão seguros e seguem para o próximo porto de escala”, relatou o órgão. A embarcação não foi identificada. Fonte: Associated Press.