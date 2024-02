Mundo Durigan sobre Alemanha não assinar comunicado geral: ‘Isso não me compete’

O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dario Durigan, evitou comentar sobre divergências nas discussões do G20 Brasil, afirmando que o comunicado está “avançando bem” e que há consenso sobre os temas econômicos em pauta. Questionado sobre a possibilidade de a Alemanha não assinar o comunicado geral caso não haja menções às guerras, Durigan disse que “este é um tema que não me compete”.

“Estamos nos esforçando em busca de um consenso na agenda que está uniforme e de sensibilizar os países, em âmbito geral ou bilateral, de que existem alguns temas que vão atrapalhar a discussão econômica”, pontuou Durigan, acrescentando que os líderes ainda devem “refletir” sobre o comunicado. “Essa negociação internacional envolve várias partes e o que estamos garantindo é que haja consenso e coesão sobre temas econômicos.”