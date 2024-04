Chuvas torrenciais na China obrigam mais de 100 mil pessoas a deixarem suas casas

O governo da China emitiu nesta terça-feira, 23, o nível máximo de alerta para tempestades em áreas da província de Guangdong, que tem sido atingida por chuvas torrenciais desde quinta-feira, dia 18. Mais de 100 mil pessoas deixaram suas casas, e a chuva provocou a cheias dos rios e a ameaça das maiores inundações em um século.

A grande cidade de Shenzhen, com mais de 17 milhões de habitantes e na fronteira com Hong Kong, registra “tempestades de intensas a muito intensas”, informou o observatório meteorológico local. As autoridades reduziram posteriormente o alerta meteorológico com redução do nível das tempestades, mas pediram aos moradores que mantenham a precaução contra possíveis desastres.

A tormenta teve um impacto direto nas operações do Aeroporto Internacional de Baoan em Shenzhen, provocando atrasos e cancelamentos. Segundo o portal local especializado Hangban Guanjia, o aeroporto havia cancelado até a tarde desta terça-feira (23) 461 voos, enquanto outros 367 foram afetados por atrasos.

Imagens da cidade de Qingyuan, no norte de Guangdong e no delta do rio das Pérolas, mostram um edifício quase totalmente submerso.

A agência estatal de notícias Xinhua informou que 110 mil moradores da província deixaram suas casas desde o início das chuvas, das quais 25 mil precisaram ser realocadas com caráter de urgência. Até o momento, foram relatadas quatro mortes e pelo menos 10 desaparecidos devido às inundações.

Colisão com ponte

Em Foshan, no centro de Guangdong, outras quatro pessoas desapareceram depois que uma embarcação colidiu com uma ponte, um incidente que “pode ter sido provocado pela inundação”, informou a Xinhua nesta terça-feira.

O navio, que transportava quase 5 mil toneladas de aço, colidiu com a ponte Jiujiang na noite de segunda-feira, 22, e alguns dos 11 tripulantes caíram na água. Sete foram resgatados e quatro continuam desaparecidos.

As chuvas também provocaram deslizamentos de terra em algumas áreas montanhosas. Seis pessoas ficaram feridas e várias ficaram bloqueadas em um deslizamento de terra perto da cidade de Jiangwan, norte da província de Guangdong, informou a emissora estatal CCTV.

As imagens exibidas pelo canal mostram casas destruídas por uma torrente de lama na margem de um rio e equipes de emergência prestando atendimento aos deslocados em um campo esportivo alagado. (Com agências internacionais).