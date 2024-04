Chuvas torrenciais em nível recorde inundam Dubai; aviões andam em pistas de aeroporto alagadas

Fortes tempestades atingem os Emirados Árabes Unidos desde segunda-feira, 15, provocando níveis recordes de chuva e inundações nas principais rodovias de Dubai. O aeroporto internacional da cidade, o mais movimentado do mundo para viagens internacionais, ficou alagado e precisou cancelar voos.

A agência de notícias estatal WAM classificou a chuva como “um acontecimento climático histórico” que superou “tudo o que foi documentado desde o início do recolhimento de dados em 1949”. O nível de chuva chegou a 254 milímetros, equivalente às precipitações registradas pelos Emirados Árabes Unidos em dois anos.

As chuvas começaram na noite de segunda-feira, mas intensificaram-se por volta das 9h locais de terça-feira, 16, e continuaram ao longo do dia, despejando mais chuva e granizo na cidade sobrecarregada. No final de terça-feira, mais de 142 milímetros de chuva caíram em Dubai em 24 horas. Em média, por ano, 94,7 milímetros são registrados na região.

A chuva gerou um grande engarrafamento nas rodovias de seis pistas e um homem de 70 anos morreu em Ras Al Khaimah, segundo a polícia.

No aeroporto, vídeos publicados nas redes sociais mostram aeronaves circulando por pistas inundadas. A administração do aeroporto afirmou que as enchentes deixaram “opções de transporte limitadas” e afetaram os voos, já que as tripulações das aeronaves não conseguiram chegar ao campo de aviação. “A recuperação levará algum tempo”, disse o aeroporto na plataforma social X.

Emirados Árabes ‘produzem’ chuva

A chuva também caiu no Bahrein, Omã, Catar e Arábia Saudita. No entanto, as chuvas foram intensas nos Emirados Árabes Unidos. Uma razão pode ter sido a “semeadura de nuvens”, na qual pequenos aviões operados pelo governo voam através das nuvens queimando chamas especiais de sal. Essas explosões podem aumentar a precipitação.

Reportagens locais citaram meteorologistas do Centro Nacional de Meteorologia dizendo que realizaram seis ou sete voos de semeadura de nuvens antes das chuvas.

Dados de rastreamento de voo analisados pela agência Associated Press mostraram que uma aeronave afiliada aos esforços de semeadura de nuvens dos Emirados Árabes Unidos voou pelo país na segunda-feira. O centro não respondeu às perguntas da Associated Press nesta quarta-feira, 17.

O National, um jornal estatal de língua inglesa em Abu Dhabi, citou um funcionário do centro, sob condição de anonimato, afirmando que não ocorreu nenhuma semeadura de nuvens na terça-feira, sem reconhecer quaisquer voos anteriores.

Os Emirados Árabes Unidos, que dependem fortemente de usinas de dessalinização que consomem muita energia para fornecer água, realizam a semeadura de nuvens, em parte para aumentar suas águas subterrâneas escassas e limitadas.

Cientistas também afirmam que as mudanças climáticas em geral são responsáveis por tempestades extremas, secas, inundações e incêndios florestais mais intensos e frequentes em todo o mundo. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)