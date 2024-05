Chuvas e lava vulcânica fria matam dezenas na Indonésia

Um temporal que atingiu a Indonésia na última semana já deixou dezenas de mortos no país. Equipes de emergência encontraram 41 pessoas mortas até esta segunda-feira, 13, e outras 17 estão desaparecidas. As chuvas se concentraram na ilha de Sumatra e provocaram no sábado, 11, um deslizamento de lava vulcânica fria do monte Marapi. As águas de um rio da região transbordaram e deixaram cerca 200 casas e edifícios debaixo dágua.

As cheias também bloquearam com lama as principais estradas da região e cortaram o acesso a outras cidades. “O mau tempo, as estradas danificadas e o acesso bloqueado por lama e detritos complicaram os esforços de socorro”, disse o dirigente da Agência de Assistência a Catástrofes da Sumatra Ocidental, Ilham Wahab à Associated Press.

Em imagens da Agência Nacional de Busca e Salvamento é possível ver árvores arrancadas e uma grande quantidade de lama em aldeias da ilha.

A lava fria é a combinação do material vulcânico, como cinzas, areias e rochas. Como aconteceu na Indonésia, as fortes chuvas podem provocar a mistura e fazer com que ela se movimente ao longo de crateras.

A catástrofe aconteceu apenas dois meses depois que 26 pessoas morreram e 11 ficaram desaparecidas na mesma região devido a outro temporal, que provocou inundações e deslizamentos de terra. No ano passado, uma erupção inesperada do monte matou 23 alpinistas.

As erupções do Marapi são difíceis de serem previstas, pois a sua fonte está próxima da superfície e ficam imperceptíveis aos sismógrafos. O vulcão está ativo desde uma erupção, em janeiro do ano passado, sem vítimas.