China alerta EUA contra intervenção em Taiwan, em resposta a comentários de Biden

O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que Pequim está muito insatisfeita com as falas do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre possível intervenção militar do país caso os chineses invadam Taiwan. A China “não tem espaço para acordos e concessões” em preocupações centrais como Taiwan e “tomará medidas firmes para salvaguardar sua soberania e interesses de segurança”, disse Wang. “Nós fazemos o que dizemos”, alertou.

A ministra de Relações Exteriores de Taiwan, Joanne Ou, agradeceu o compromisso “firme” dos americanos. “A determinação de nosso governo de defender firmemente a liberdade, a democracia e a segurança de Taiwan nunca mudou, e continuaremos a melhorar as capacidades de autodefesa”, disse ela em um comunicado por escrito. Fonte: Dow Jones Newswires.