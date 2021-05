Casa Branca avalia impacto de fechamento de duto devido a ataque cibernético

A conselheira de Segurança Interna dos Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, afirmou nesta segunda-feira, 10, que o presidente americano, Joe Biden, continua a ser informado regularmente sobre o fechamento do principal duto de transporte de gasolina e óleo diesel para a Costa Leste do país devido a um ataque cibernético.

“No momento, não há falta de abastecimento”, disse a conselheira durante uma coletiva de imprensa da Casa Branca. Ela, contudo, informou que o governo está se preparando para qualquer contingência.

De acordo com a conselheira adjunta de Segurança Nacional para Tecnologias Emergentes e Cibernéticas, Anne Neuberger, que também participou da coletiva, os EUA estão investigando o incidente e seus culpados. “Todas as infraestruturas críticas do setor estão sendo chamadas para melhorar a segurança cibernética”, afirmou Neuberger, ao dizer que o governo está adotando uma resposta “abrangente” e “multifacetada”.

A Colonial Pipeline, operadora do duto que sofreu o ataque cibernético, por sua vez, informou que espera ter o serviço praticamente restaurado até o fim desta semana.

*Com informações da Associated Press