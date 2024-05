Blinken visita a Ucrânia para reiterar apoio dos EUA na guerra contra a Rússia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou em Kiev nesta terça-feira, 14, para garantir apoio à Ucrânia na defesa contra os ataques cada vez mais intensos da Rússia. A visita ocorre menos de um mês depois de o Congresso americano ter aprovado um pacote de assistência de US$ 60 bilhões para o país. Blinken deve reiterar o compromisso do governo do presidente Joe Biden com a defesa e a segurança da Ucrânia. Fonte: Associated Press.