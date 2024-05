Avião Boeing 737 pega fogo e derrapa na pista de pouso em um aeroporto do Senegal

Um avião Boeing 737-300 que transportava 85 pessoas pegou fogo e derrapou na pista do principal aeroporto do Senegal, próximo à capital Dakar, nesta quinta-feira, 9. Dez pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo o piloto, informou o Ministério dos Transportes do país. Não ficou imediatamente claro o que fez com que o avião pegasse fogo e derrapasse para fora da pista.

Os passageiros foram evacuados da aeronave em chamas no aeroporto internacional Blaise Diagne e alguns descreveram sentimento de “pânico total”. O voo da Air Sénégal, operado pela TransAir, havia partido rumo à Bamako, cidade do país vizinho Mali, quando ocorreu o acidente. O aeroporto está localizado a cerca de 50 quilômetros Dacar.

Este foi o terceiro incidente envolvendo um avião da Boeing nesta semana. A empresa encaminhou todos os pedidos de comentários para as companhias aéreas.