Arábia Saudita nomeia primeiro embaixador na Síria desde 2012

A Arábia Saudita anunciou neste domingo a nomeação de seu primeiro embaixador na Síria desde que rompeu a relação com Damasco, há 12 anos, em mostra de uma distensão contínua da relação bilateral. A agência de notícias estatal Saudi Press informou sobre a indicação do embaixador Faisal al-Mujfel.

O fato ocorre mais de um ano após a Síria ter sido readmitida na Liga Árabe, de 22 membros. O país ficou fora do grupo mais de uma década, por causa da forte repressão do presidente sírio, Bashar al-Assad, contra manifestantes em 2011. Riad havia cortado relações com Damasco em 2012.

As autoridades e a imprensa estatal sírias até agora não comentaram o fato. Um devastador terremoto de magnitude 7,8 em fevereiro de 2023 que estremeceu a Turquia e o norte da Síria foi o catalisador para que a maioria dos países árabes restaurassem relações com Assad.

Em março de 2023, a Arábia Saudita e o Irã concordaram em restabelecer laços diplomáticos, após conversas em Pequim, um importante avanço diplomático para reduzir o conflito entre esses dois países.