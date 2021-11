25% dos adultos da UE ainda não estão vacinados, diz Ursula von der Leyen

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen fez um apelo através de suas redes sociais para que a população da União Europeia finalize sua imunização contra a covid-19 e receba as doses de reforço após seis meses. Ao fim desta semana, os Estados-membros terão recebido 1 bilhão de doses do imunizante, afirmou a presidente.

De acordo com Ursula von der Leyen, um quarto dos adultos da União Europeia ainda não está vacinado contra a doença.

A Europa é, mais uma vez, o epicentro da pandemia, com mais de 60% de casos e mortes de covid-19 no mundo tendo sido reportados no Velho Continente na semana passada.