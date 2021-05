1º ato de novo Congresso de El Savador é destituir juízes da Suprema Corte

O novo Congresso de El Salvador, órgão legislativo nacional, votou neste sábado (1º) por destituir do cargo cinco juízes da Câmara Constitucional da Suprema Corte. Por 64 votos a 19, este foi o primeiro ato da Casa desde que tomou posse a maioria parlamentar sob controle do presidente Nayib Bukele.

A medida é vista como uma retaliação ao Judiciário salvadorenho após terem sido contestadas por membros da Corte as medidas mais duras de Bukele para conter a disseminação do novo coronavírus. Para os governistas, a destituição dos ministros representa uma resposta a interesses particulares que estiveram acima do bem-estar da população. Já os opositores criticam a manobra que dizem ser a tomada de poder por um líder populista.

Para a secretária-assistente interina de Assuntos do Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado dos EUA, Julie Chung, “um Judiciário independente é a fundação de qualquer democracia; nenhuma democracia pode viver sem”. “Vemos com preocupação a proposta de alguns membros da Assembleia Nacional de remover cinco magistrados da Câmara Constitucional de El Salvador”, escreveu Chung pelo Twitter.

Fonte: Associated Press