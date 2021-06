Viagem romântica e jantar dominam interesse de internautas para Dia dos Namorados

Viagens para destinos românticos e jantares são experiências que subiram na intenção de compra dos brasileiros na internet. As viagens passaram de 46,7% de intenção de compra em 2020, para 100% em 2021. Enquanto os jantares passaram de 63% para 97% Por outro lado, itens como perfumes caíram de 100% para 84,8% e os chocolates, de 100% para 72%. Ainda assim, todos esses produtos ou experiências estão na lista dos mais desejados para a data.

Esses são dados de um levantamento do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) sobre tendências de compras sazonais. Ele parte de informações das redes sociais, comentários em notícias e volume de buscas, com aplicação de recursos estatísticos e semânticos. Assim, as porcentagens são apenas uma forma de medir o quanto os brasileiros demonstram interesse por determinados itens.

Com altas e baixas em relação ao último ano, a predominância do levantamento é de intenção de compras de produtos e serviços considerados clássicos para a data: chocolates, flores, perfumes e alianças de namoro.

Ainda assim, neste ano, as experiências, como jantar a dois e viagens estão mais em alta. Do lado das bebidas, vinho e espumante caíram na intenção de compra, enquanto o Gin se manteve em alta, de 98% em 2021 para 100% de intenção de compra.

Segundo o instituto, o comportamento do consumidor no Dia dos Namorados é diferente das demais datas do varejo.

“O consumidor é de faixa etária mais jovem e, por isso, tem menor poder aquisitivo. Por se tratar de um relacionamento ainda não totalmente consolidado, como é o caso do namoro, compras com muita antecedência não costumam ser encorajadas”, afirma o Ibevar.