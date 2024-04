Economia Vale: Preço realizado de finos de minério no trimestre foi de US$ 100,7/t, queda anual de 7,3%

O preço realizado de finos de minério de ferro foi de US$ 100,7 por tonelada no primeiro trimestre de 2024, queda de 7,3% ante igual período do ano passado. No intervalo sequencial, o recuo foi de 14,9%, informou a Vale em seu relatório de produção e vendas nesta terça-feira, 16.

Segundo a mineradora, a redução no preço realizado de finos de minério foi atribuída, em grande parte, aos ajustes provisórios de preços devido a preços futuros menores no último dia do trimestre do que a média para o período.

O preço realizado das pelotas, por sua vez, foi de US$ 171,9 a tonelada, aumento de 5,8% ante igual período do ano passado e avanço de 5,2% na comparação sequencial. De acordo com a Vale, os prêmios contratuais trimestrais de pelotas aumentaram, enquanto as vendas de pelotas geralmente não são impactadas por ajustes provisórios de preços.

O prêmio all-in totalizou US$ 2,2 por tonelada, ligeiramente maior na comparação trimestre contra trimestre. A Vale explicou que, dadas as atuais condições de mercado, com um spread de preço menor para materiais de menor qualidade, a empresa continuou a priorizar a venda de produtos blendados e de alta sílica no primeiro trimestre, a fim de maximizar o valor de seu portfólio de produtos.