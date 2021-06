Ultra fecha negociação exclusiva para Oxiteno

O Grupo Ultra, conhecido pela rede de postos de combustíveis Ipiranga, fechou acordo de exclusividade para a venda de sua unidade química Oxiteno com a tailandesa Indorama, apurou o Estadão. A expectativa é de que a venda fique acima de US$ 1,2 bilhão, segundo uma fonte.

Com isso saíram da lista de potenciais compradores o fundo de private equity (que compra participação de empresas) Advent e a fabricante norte-americana de produtos químicos Stepan.

Com a operação, o Ultra concentrará seus negócios no mercado de óleo e gás. Nesse processo já concluiu, recentemente, a venda da rede de farmácias Extrafarma, que havia comprado por R$ 1 bilhão há sete anos, para a concorrente Pague Menos, por R$ 700 milhões.

A entrega das propostas firmes de compra pelo ativo ocorreu no fim do mês passado. O Bank of America trabalha como assessor financeiro.

Nomes apontados como os candidatos mais óbvios para a compra, como a brasileira Unipar, não chegaram a passar para a segunda etapa do processo de venda, que começou no início do ano.

A Oxiteno produz defensivos agrícolas e matérias-primas usadas para a fabricação de detergentes, entre outros produtos. Tem 11 fábricas no Brasil, Estados Unidos, México e Uruguai, cinco centros de pesquisa e desenvolvimento e oito escritórios comerciais nas Américas, Europa e Ásia.

A tailandesa Indorama já opera no Brasil, em Pernambuco. A presença da companhia em solo brasileiro foi garantida após a compra dos ativos da italiana M&G no País. A Indorama herdou, nesse processo, uma fábrica no complexo portuário de Suape, onde produz resina PET.

Procurado, o Grupo Ultra não comentou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.