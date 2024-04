Economia TIM ativa 5G em mais 57 cidades no País e chega a 266

A TIM expandiu a sua cobertura de internet móvel de quinta geração (5G) para mais 57 cidades em 12 Estados entre os meses de fevereiro e março, conforme anunciado nesta quarta-feira, 17, pela companhia. Com isso, são 266 municípios conectados com a tecnologia em todo território nacional.

A operadora ativou o sinal em novas localidades no Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

No Sudeste, a TIM ampliou a sua presença nas regiões metropolitanas, alcançando municípios como Nilópolis (RJ) e Mesquita (RJ), na Baixada Fluminense, Ibirité (MG), na região de Belo Horizonte, e Poá (SP), na Grande São Paulo.

Cidades como Patos de Minas (MG), a mais populosa do Alto da Paranaíba; São Lourenço (MG), Bauru (SP) e Franca (SP) também foram contempladas.

A TIM é a operadora com o maior número de cidades atendidas pelo 5G, com 266, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) compilados pela consultoria Teleco. Em seguida vêm Claro (233) e Vivo (181).

Operadoras regionais, como Algar e Brisanet, também atuam no segmento, mas com um número mais restrito de cidades atendidas por meio de suas próprias redes.

Já em termos de porcentual da população coberta com 5G, as proporções são parecidas entre as três grandes teles: TIM (48,7%), Claro (47,9%) e Vivo (47,2%).