Economia Tesouro dos EUA estima US$ 700 bi adicionais a cofres em 10 anos com reformas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estima que o fortalecimento do sistema de combate à evasão fiscal pode gerar mais US$ 700 bilhões em receitas aos cofres públicos na próxima década.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a pasta defende reformas nessa área, propostas pelo governo do presidente norte-americano, Joe Biden.

Entre elas, o governo quer aumentar o orçamento do fisco, investir na tecnologia do órgão e melhorar a disseminação de informação.

O projeto faz parte do pacote de investimentos anunciado nesta quarta-feira pela Casa Branca.