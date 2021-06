Tesouro divulga cronograma dos leilões de títulos do 3º trimestre

O Tesouro Nacional divulgou nesta terça-feira, 15, o cronograma dos leilões de títulos públicos a serem realizados ao longo do terceiro trimestre, com alterações em vários dos vencimentos que vinham sendo ofertados. No caso das Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F), a instituição deixará de ofertar o papel com prazo de referência de oito anos (1/1/2029), mantendo as de 6 e 10 anos, com datas de 1/1/2027 e 1/1/2031, respectivamente, com leilões semanais de ambos os vencimentos.

No caso das Letras do Tesouro Nacional (LTN), permanecerão as referências de 6, 12, 24 e 48 meses. As de 6 e 12 meses, porém, passam a ser papéis para abril de 2022 e outubro de 2022. A LTN de 24 meses terá prazo em 1/7/2023 e a de 48 meses, em 1/1/2025.

“As LTN de 24 e 48 meses terão emissões semanais, enquanto as LTN de 6 e 12 meses serão ofertadas alternadamente (6 meses em uma semana e 12 meses na semana seguinte)”, afirma o comunicado do Tesouro.

As mudanças nas Letras Financeiras do Tesouro (LFT) passam pelas alterações no prazos do vértice mais curto, de 1/9/2022 que vinha sendo ofertada para 1/9/2023, enquanto as LFT de seis anos serão ofertadas no prazo de 1/9/2027 e não mais 1/3/2027.

O Tesouro optou por não modificar vencimentos e a frequência das ofertas das NTN-B. Esses títulos terão referências de 3, 5, 7, 10, 20 e 35 anos, com datas de vencimento em 15/08/2024, 15/08/2026, 15/08/2028, 15/08/2030, 15/08/2040 e 15/05/2055, respectivamente. As NTN-B permanecerão ofertadas alternadamente, sendo as de 3, 7 e 20 anos em uma semana; e 5, 10 e 35 anos na seguinte.

A instituição informa ainda que, para o terceiro trimestre, não estão previstos leilões de rolagem antecipada dos títulos vincendos no período.