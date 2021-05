Taxas futuras de juros rondam estabilidade antes de leilão do Tesouro

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quinta-feira, 27, com viés de alta nos longos em meio ao avanço dos juros dos Treasuries, e com investidores à espera do leilão de LTN, NTN-F e LFT (11h), o primeiro depois da revisão do Plano Anual de Financiamento (PAF), no qual o Tesouro vai emitir um volume menor de títulos prefixados, concentrando mais suas emissões em papéis atrelados à Selic e à inflação. Às 9h10 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 8,70%, de 8,68% no ajuste de quarta-feira, 26. O DI para janeiro de 2023 estava em 6,64%, de 6,65%, e o para janeiro de 2022 marcava 5,00%, de 4,99% no ajuste anterior.