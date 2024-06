Senado realiza sessão que pode votar Mover nesta quarta-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deu início à sessão no Senado que pode realizar a votação do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), nesta quarta-feira, 5. O relator do Mover, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), manteve a sua posição contrária aos trechos que considera “estranhos” ao projeto original.

Entre os dispositivos rechaçados por Cunha, está o que trata da taxação do e-commerce.

Segundo parlamentares, não houve acordo para que Cunha voltasse atrás.

Há uma expectativa, portanto, de que, com alterações feitas no Senado, a matéria volte à análise da Câmara.