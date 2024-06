Economia Senado aprova texto-base do projeto do Mover por 67 votos a favor e nenhum contra

O Senado aprovou, por 67 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), nos moldes do relator, Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

Os senadores passam a apreciar os destaques. Um deles trata da votação em separado da emenda acatada por Cunha que suprimiu a taxação do e-commerce, aprovada na Câmara. Caso os senadores rejeitem a emenda, a taxação do e-commerce retorna ao texto do Mover.

Inicialmente, o Senado havia aprovado o texto-base do Mover por votação simbólica. Porém, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), solicitou que a votação fosse refeita, de forma nominal.

O pedido representa uma estratégia regimental do governo para manter a taxação do e-commerce no texto.

Com o pedido de votação nominal para o texto-base, há um intervalo necessário para um novo pedido de votação nominal para os destaques. Dessa forma, uma votação simbólica sobre a taxação do e-commerce encorajaria os senadores a votarem pela manutenção do dispositivo.

Cunha decidiu retirar a taxação sob a justificativa de que o trecho seria “estranho” ao projeto original. A expectativa é de que, com as mudanças do relator, a matéria retorne à análise da Câmara.