‘Se contivermos contágio da Evergrande, preveniremos risco sistêmico’, Yi Gang

17 out 2021 às 13:26 • Última atualização 17 out 2021 às 14:33

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, afirmou neste domingo que as autoridades do país asiático têm agido para evitar o contágio da crise de liquidez enfrentada pela incorporadora Evergrande em outras empresas do setor imobiliário. Dessa forma, segundo o dirigente, é possível prevenir o risco sistêmico.

Durante o seminário anual do G30, realizado de forma virtual, Yi Gang disse que apenas um terço dos passivos da Evergrande são detidos por instituições financeiras. No total, a empresa chinesa acumula mais de US$ 300 bilhões em dívidas.

“Causa preocupação e ampla discussão”, respondeu o dirigente a uma pergunta sobre a crise da Evergrande. Em um discurso no começo do evento, Yi Gang havia afirmado, sem mencionar diretamente a incorporadora imobiliária, que o risco de calote de “certas empresas” era um dos desafios para o crescimento econômico da China.