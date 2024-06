Economia Relator da LDO de 2025 procura ministros e diz que apresentará parecer preliminar no dia 12

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, o senador Confúcio Moura (MDB-RO), tem procurado ministros para tratar de seu relatório. Nesta segunda-feira, 10, ele esteve com o titular da Educação, Camilo Santana. De acordo com o parlamentar, seu parecer preliminar será apresentado na quarta-feira, 12. Já o relatório final deve ser concluído, segundo a previsão dele, em 9 de julho.

“Estou visitando os ministérios. Hoje foi o dia do MEC”, disse Moura, ao sair do encontro com o ministro. “(Fui) Perguntar ao ministro e à equipe técnica se está tudo bem, se há algo a acrescentar. Por exemplo, estamos vivendo esse momento de greve de professores, dos institutos federais e das universidades, se precisa colocar alguma coisa para atendimento dessas categorias”, emendou.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira que não vê razão para a duração da greve dos professores e servidores das instituições federais de ensino e fez um apelo pelo encerramento da mobilização. Reitores, contudo, pressionam o governo por reajustes de salários.

O calendário inicial divulgado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) previa a votação do relatório preliminar da LDO de 2025 entre 1º e 6 de junho, mas a divulgação atrasou.

No ano passado, a aprovação do parecer final da LDO de 2024, relatada pelo deputado Danilo Forte (União-CE), ocorreu somente em dezembro.

Um dos motivos da demora para a análise do texto foram as discussões sobre o novo arcabouço fiscal, que alterou o limite de gastos do governo.