Economia Receita corrige: arrecadação de março e do trimestre é a maior desde 1995

Após divulgar que o resultado da arrecadação de março e do primeiro trimestre do ano eram recordes na série histórica a partir de 2007 e, depois, a partir de 1994, a Receita Federal informou na segunda metade da tarde desta terça-feira, 20, que os dados da arrecadação de março e do trimestre são os maiores da série iniciada em 1995.

“A nossa série comparativa se inicia em 1995 porque é quando temos todo o ano já trabalhando com o real como moeda”, esclareceu o coordenador de previsão e análise do Fisco, Marcelo Gomide.

Ele explicou ainda que os sistemas atuais da Receita trazem dados da arrecadação apenas a partir de 2000. “O nível de detalhamento que temos hoje por setor e por código de receita conta com uma série a partir de 2000”, completou.