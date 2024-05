Próximo leilão de SP é o da Sabesp, que vai acontecer em junho, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 15, para investidores internacionais, durante evento promovido pelo Valor Econômico em Nova York, que o leilão referente à privatização da Sabesp deve ocorrer no mês que vem, em junho, dentro do cronograma do Estado. De acordo com o dirigente estadual o “último passo” para seguir com o processo ocorre na próxima segunda-feira, dia 20.

“Na segunda-feira daremos o último passo, que é a reunião da Unidade Regional de Água e Esgoto, a reunião da URAE, onde vamos fazer a substituição do contrato, e a extensão desses contratos até 2060, e aí a gente encerra as atividades de cunho mais político, de cunho negocial com os municípios, com as Câmaras de Vereadores, e vamos ao próximo passo que é roadshow e a operação propriamente dita”, disse.