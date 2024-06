Presidente do BCE diz que juros não necessariamente estão em trajetória descendente linear

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira, 10, que a decisão de cortar juros na semana passada não significa que as taxas básicas estão em uma trajetória linear descendente na zona do euro. “Pode haver vezes em que as manteremos em seus níveis atuais”, disse, em entrevista a vários jornais europeus, entre eles o francês Les Echos.

Lagarde explicou que a manutenção da política por mais de uma reunião consecutiva é uma possibilidade, a depender da evolução dos indicadores econômicos.

Segundo a dirigente, os dirigentes estão monitorando, em particular, o avanço dos custos de mão de obra e dos salários.

A banqueira central minimizou as divergências no encontro da última quinta-feira, no qual o presidente do BC da Áustria, Robert Holzmann, votou pela manutenção dos juros.

Para Lagarde, já não faz mais sentido estabelecer um “forward guidance” explícito por conta do elevado nível de incertezas.