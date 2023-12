Prazo de obra: como cumprir o tempo previsto na execução de uma reforma

De acordo com a arquiteta Júlia Guadix, o conhecimento técnico de um profissional à frente da obra é um enorme diferencia - Foto: Guilherme Pucci

Um grande temor normalmente ronda quem está prestes a viver um período de reforma: prazos de obra que nunca são cumpridos e tempo estimado sempre crescente, assim como os custos da obra. Porém, quando o futuro morador entrega a realização do seu projeto e o acompanhamento nas mãos de um especialista, esse temor comum é amenizado, segundo a arquiteta Júlia Guadix, responsável pelo escritório Studio Guadix.

“O conhecimento que temos nos permite trabalhar com um planejamento real, levando em consideração os custos, quantidade de materiais e especificidades do trabalho, tornando o processo assertivo e organizado”, explana.

É claro que o surgimento de situações imprevistas ou intercorrências pode acontecer, mas ainda assim, diante dos fatos, quem vive a realidade de obras é capaz de gerenciar a questão e recalcular a rota. “Com tantas outras questões interligadas, fatos inesperados podem surgir, mas é justamente pela experiência que trazemos em nossa bagagem que conseguimos resolver problemas para que esse tempo não seja praticamente alterado”, explica.

De acordo com a arquiteta, é preciso respeitar as etapas para que tudo ocorra de forma fluida. O primeiro passo para uma obra que anda bem, é ter um bom planejamento. E o planejamento da obra é o projeto. Um projeto bem conduzido deixa o cliente seguro das decisões que vai tomando e isso diminui consideravelmente as alterações solicitadas ao longo da obra. Mas projeto não é só imagem em 3D, já que ter o projeto executivo em mãos é fundamental para realizar os orçamentos e, posteriormente, iniciar a obra.

Tendo o panorama completo dos custos da obra, é possível reespecificar ou cortar algum item ou até mesmo programar a execução da obra em fases, de acordo com as possibilidades financeiras dos clientes. O importante é ter estes dados antes de comprometer seu orçamento, para evitar obra parada ou endividamento não previsto.

Como calcular o tempo de uma obra?

Para determinar o tempo investido em cada tarefa, leva-se em consideração os itens listados no orçamento para cálculo da atividade por meio da análise entre volume de serviço ‘versus’ a produtividade média. “E para que cada período seja cumprido, é fundamental considerar a presença de um responsável técnico para esse acompanhamento e gerenciamento das tarefas e prazos”, orienta a especialista.

Cada caso é um caso, mas a título de referência, desde que o projeto esteja plenamente acertado, uma obra de reforma completa de um apartamento leva, em média, seis meses para a sua realização. Em imóveis menores ou a reforma de apenas alguns ambientes, Júlia sugere um prazo menor de quatro meses. Mas é importante frisar que cada caso é um caso, para uma estimativa correta é preciso analisar o projeto, o imóvel, as restrições de horários de serviços e a disponibilidade financeira do cliente.

Embora todos os cálculos sejam essenciais, Júlia enfatiza que a comunicação é elemento chave para o sucesso. “Assim como em quaisquer outros cenários, conversas claras, objetivas e assertivas são primordiais para evitar mal entendidos que atrapalham aquilo que é esperado”, analisa.

Durante a obra, direcione as dúvidas e sugestões para o responsável e evite pedir alterações diretamente aos funcionários, isto pode gerar custo e prazo extra na sua obra, sem aviso prévio. Segure a ansiedade e lembre-se do porquê de cada escolha antes de pedir uma alteração – um bom arquiteto saberá te equilibrar neste ponto.

O responsável pelo gerenciamento da obra deve manter o cliente ciente das compras e prazos para que não falte material na obra, nem que uma entrega seja feita antes do momento correto e acabe atrapalhando a dinâmica dos serviços, ou até sumindo ou danificando estes itens no decorrer da obra.

A pressa do final do ano

A reta final do último bimestre do ano é acompanhada pela ansiedade de ter o imóvel pronto para a alegria de realizar as festas na casa nova. Mas para a arquiteta, não adianta ativar o modo pressa no mês de novembro. “O indicado é adiantar o planejamento para meses antes, de modo a evitar a frustração de não inaugurar a reforma tão aguardada. Para uma reforma completa de um apartamento estar pronta para o Natal, sem dor de cabeça, recomendo fechar a contratação do projeto até fevereiro. E, se não ficar pronto, lembre-se que no próximo ano teremos Natal novamente!”, aconselha.