PIB da Colômbia avança 0,7% no 1º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia expandiu 0,7% no primeiro trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane) do país. O número ficou abaixo da expectativa de crescimento da Factset, de 1,5%.

Já na comparação com o quarto trimestre de 2023, o avanço do PIB foi de 1,1%, seguindo valores ajustados.