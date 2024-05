Petrobras confirma que Conselho aprovou demissão de Prates e nomeou presidente interina

A Petrobras confirmou nesta quarta-feira, 15, via fato relevante, que o seu Conselho de Administração destituiu Sergio Caetano Leite de cargo de CFO e Relações com Investidores, além de aprovar o encerramento do mandato de Jean Paul Prates na presidência da companhia, de forma negociada, a partir desta quarta-feira. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em decorrência da vacância na presidência da companhia, o conselho nomeou como presidente interina da estatal, a diretora-executiva de Assuntos Corporativos Clarice Coppetti, até a eleição e posse da nova presidente, informou a Petrobras. A informação também foi antecipada pelo Broadcast.

Adicionalmente, o Conselho de Administração nomeou para a posição de Leite, igualmente de forma interina, o atual gerente-executivo de Finanças, Carlos Alberto Rechelo Neto, até a eleição de novo diretor pelo colegiado.