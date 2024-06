Economia Para integrante de conselho do BCE, redução de juros veio em momento adequado

O integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Pablo Hernández de Cos, considerou nesta sexta-feira, 7, que o corte de juros pela autoridade ontem foi no momento adequado. Em entrevista à RTVE, o dirigente apontou que a direção para novas reduções nas taxas é “clara”, mas que a velocidade e o tempo exato dependerão dos dados. “Iremos definir reunião a reunião”, apontou de Cos, que também preside o Banco da Espanha.

“Estamos retirando parte da restrição da política monetária, mas ela segue restritiva”, afirmou o dirigente. “Vimos redução de inflação muito significativa”, mas ainda há muita incerteza, pontuou o presidente, lembrando os salários na zona do euro avançaram bastante nos últimos meses.