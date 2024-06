Economia Para IBGE, alta no PIB no 1º tri de 2024 foi puxada pelo avanço nos serviços

O avanço de 0,8% na atividade econômica no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023 foi impulsionado pelo crescimento de 1,4% no setor de serviços, de acordo com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os destaques foram os bons desempenhos do comércio varejista e dos serviços pessoais, impulsionados pelo consumo das famílias, e aos investimentos em atividades de internet e desenvolvimento de sistemas, além de uma maior demanda de empresas por serviços profissionais, apontou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.