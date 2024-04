Ouro pausa rali e fecha em baixa, interrompendo sequência de 6 sessões em altas

O ouro pausou o rali que o tem levado a renovar sucessivas máximas histórica e fechou em baixa nesta quarta-feira. A desvalorização desta sessão interrompe uma sequência de seis dias de alta.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em baixa de 0,80%, a US$ 2.388,40 a onça-troy.

A SP Angel apontou, porém, que o metal precioso segue rondando perto do nível historicamente elevado de US$ 2.400, ignorando o recente aumento dos rendimentos do Treasuries dos EUA e o recuo do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nas expectativas de corte de taxas devido à inflação persistente.

A correlação inversa tradicional entre rendimentos de Treasuries e ouro tem sido contrariada nos últimos meses, em meio a uma demanda aumentada por ouro a despeito da perspectiva de cortes de juros menores nos EUA em 2024. Nesta quarta, o mercado pareceu consolidar essas posições, com tanto os yields como o ouro em baixa.

*Com informações da Dow Jones Newswires