Não há risco relevante para a estabilidade financeira, afirma REF, do BC

O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2023, divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central (BC), avalia que não há risco relevante para a estabilidade financeira no Brasil. A avaliação da autoridade monetária é de que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) segue com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas para o nível de perdas esperadas. O BC ainda frisa que os testes de estresse e liquidez demonstraram robustez do sistema bancário.

O BC pontua que o mercado financeiro também percebe melhora na economia e um SFN resiliente. Os dados da última Pesquisa de Estabilidade Financeira (PEF) demonstram que, apesar das preocupações com o cenário internacional e com o risco fiscal, os agentes do mercado financeiro relatam melhora na percepção dos ciclos econômico e financeiro e fortaleceram a percepção de tendência de alta na disposição para tomar riscos. “A confiança na estabilidade do SFN segue elevada, próxima à máxima histórica”, diz o documento.

No sumário executivo, o BC avalia que o ambiente externo segue volátil, ainda marcado pelos debates sobre o início da flexibilização de política monetária nas principais economias. “Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. Esse cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes”, diz o texto.

Já no ambiente doméstico, a atividade econômica foi consistente com um cenário antecipado de desaceleração na economia, mas, na comparação com o início do ano, “houve significativa surpresa positiva”. “No início de 2024, o dinamismo da atividade econômica também está ligeiramente maior do que o esperado. Os indicadores mais recentes mostram que a taxa de desocupação voltou a cair, o nível de ocupação e a taxa de participação elevaram-se, a geração líquida de empregos formais aumentou e os rendimentos reais seguiram crescendo”, pontua o BC.