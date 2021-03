Moeda digital ofereceria benefícios, mas também riscos significativos, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, disse nesta segunda-feira que a instituição considera a possibilidade de desenvolver uma moeda digital (CBDC, na sigla em inglês), mas não tem pressa e quer evitar a desestabilização do sistema atual.

Powell, que falou durante evento organizado pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), ressaltou que a CBDC ofereceria benefícios, mas também riscos significativos. “Estamos conduzindo um amplo sistema de experimentação”, afirmou.

Ele disse também que o Fed não quer competir com o setor bancário por financiamento e apontou que uma CBDC precisaria de apoio do Congresso americano, do governo dos EUA e do público em geral para se tornar viável.